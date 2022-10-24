خشونة الركبة.. استشاري عظام يُوضح متي تستدعي التدخل الجراحي؟ (فيديو)

كشف الدكتور حمود الغاشم، استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية، أن جميع الأشخاص سيعانون من خشونة الركبة، موضحًا، متى تستدعي التدخل الطبي؟..

وقال الدكتور حمود الغاشم، استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة روتانا خليجية: “جميع الأشخاص سيواجهون خشونة الركبة في حياتهم، ولكن متى تستدعي تدخل طبي؟”.

وبين، إذا كانت تمنع المرض من المشي بسبب الألم، أو لم يتمكن النوم بسببها، فضلًا عن غدمان عقاقير المسكنات منع الألم، هنا تحتاج لتدخل طبي بشكل سريع، سواء بالحبوب أو المنظار، أو تبديل المفصل بالجراحة.

وأشار: “الأسباب التي تجعل المشكلة تتفاقم، هي زيادة الوزن وكبر السن، ولكن إذا كان الشخص لديه خدش في الركبة، او غضروف، أو أو كسر يجب أن يعالجه سريعًا حتى لا يتحول إلى خشونة الركبة.

وأكد: “هناك أمراض لا يمكننا فيها منع خشونة الركبة، وهي أمراض الدم، وقضية العمر، فضلا عن كثرة الإصابات التي يتعرض لها الرياضيين مثل لاعبي كرة القدم”.