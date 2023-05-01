خصومات وتخفيضات لا حدود لها عند حصولك على كود خصم نمشي AD1 الأن على كافة مشترياتك

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نبذة عن متجر نمشي

تأسس متجر نمشي عام 2011م، حيث يعد من أهم متاجر التجزئة المتخصصة في بيع الملابس الرجالية والنسائية والاطفال، فضلاً عن والاكسسوارات والاحذية والحقائب ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وغيرها من منتجات الموضة من أحدث البراندات والماركات الشهيرة، وتعد العلامة التجارية لمتجر نمشي من أبرز 800 علامة تجارية عالمية.

ويضم متجر نمشي العديد من الأقسام ولعل أبرزها قسم الملابس التي تتسم بالأناقة والشياكة، بالإضافة إلى قسم العطور أو البرفانات وقسم مستحضرات التجميل وقسم الأحذية والحقائب وغيرها من الأقسام الاخرى، كما يقدم المتجر خدمة الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقات الدفع الإئتمانية، بالإضافة إلى خدمة الشحن السريع التي تتيح لكافة عملاء متجر نمشي وصول كافة مشترياتهم إلى باب المنزل بسرعة فائقة، بالإضافة إلى خدمة الإرجاع أو التبديل لمختلف المنتجات في غضون ساعات قليلة، وغيرها من الخدمة التي الاخرى لتي يوفرها المتجر، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على حرصه على راحة وتلبية جميع متطلبات عملائه.

احصلي على خصم مميز مع كود خصم نمشي

لا يزال متجر نمشي السعودية في صدارة متاجر بيع الملابس في داخل المملكة العربية نظراً لما يقدمه من منتجات مصممة على احدث صيحات الموضة العالمية، ومن هذه المنتجات اخترنا لكي باقة منوعة من أفضلها أشيكها بأقل الأسعار يشملها خصم نمشي من موقع المناطق وذلك على النحو التالي :

1- فستان بليسيه ثردز من اجوني

يتلاءم هذا الفستان مع إطلالاتك الساحرة التي من المؤكد ستبهر كل من حولك في السهرة أو المناسبات الهامة، احصلي عليه واستمتعي بأقوى كبون نمشي من موقع المناطق، وأهم ما يميز هذا المنتج هو :

الفستان مصنوع من البوليستر الناعم ولمريح من دانتيل بأسفله.

مرصع بالخرز اللامع مع أكمام طويلة شفافة مع حزام للخصر.

سحاب خلف الفستان وضع بطريقة مخفية.

يبلغ سعر هذا الفستان المبهرحوالي 776 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على هذا المنتج من هنا واحصلي على خصومات وتخفيضات تصل لأكثر من 30% عند تفعيلك كود نمشي من موقع المناطق.

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2- قفطان ذا اراب ستوديو

يصلح هذا الفستان لاستقبال الضيوف القادمين لزياتك في المنزل فهو خفيف ومريح للغاية، اشتر هذا الفستان وتمتعي بأفضل خصم نمشي من موقع المناطق، وأهم ما يميز هذا المنتج هو:

المنتج مصنوع من خامات البوليستر الخفيف والناعم.

ياقة على شكل حرف (V).

أكمام طويلة وواسعة.

يبلع سغعر هذا القفطان الرائع حوالي 327 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على هذا المنتج المميز من هنا بأرخص الأسعار وذلك عند استخدامك كوبون خصم نمشي من موقع المناطق لكي تستفيدي من الخصومات والتخفيضات الكبيرة على جميع منتجاتنا.

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3- فستان ترو ديكادينس دانتيل بكسرات

استمتعي بأجمل إطلالة وذلك عند حصولك على هذا الفستان المناسب لكثير من المناسبات السعيدة بأقل سعر وذلك عند اقتنائك كود نمشي من موقع المناطق، وأهم ما يميز هذا المنتج هو:

الفستان مصنوع من خامات البوليستر الناعم والمريح.

تم تفصيل هذا الفستان ليكون مريح عند اللبس لفترات طويلة.

زركشة من دانتيل وكسرات على طول الفستان.

سحاب مخفي خلف الفستان مع أكمام طويلة من شيفون.

يبلغ سعر هذا الفستان الجميل حوالي 599 ريال سعودي.

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4- قفطان كاب فيمي 9

يتمتع هذا المنتج بكامل الأناقة والشياكة عند ارتدائك إياه بالتأكيد ستظهرين في أبهى إطلالة، لا تتردي في الحصول على هذا المنتج فمع كود خصم نمشي أول طلب من موقع المناطق سوف تحصلين على خصومات مذهلة، وأهم ما يميز هذا المنتج هو:

الفستان مصنوع من خامات الستان المريحة.

رقبة دائرية الشكل مع أكمام طويلة مقصوصة.

يبلغ سعر هذا المنتج الجميل حوالي 473 ريال سعودي.

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كذلك احصلي على أشيك باقة ملابس منوعة ما بين رجالي ونسائي وأطفالي بأقل الأسعار وذلك عند حصولك على كود خصم 6 ستريت من موقع المناطق.

وختاماً فإن كود خصم نمشي قدم إليك حلولاً سحرية سوف تجعلكِ لا تبالي على الإطلاق بالأسعار، فعند حصولك على اكواد وكوبونات الخصم من موقع المناطق سوف تحصلين على خصومات وتخفيضات على كل قطعة تقومين بشراء تصل لأكثر من 50%.