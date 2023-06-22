خطبة عرفة بـ”20 لغة”

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كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، استكمال استعدادات الرئاسة لبث خطبة عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفة خلال حج هذا العام بـ 20 لغة.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب ودروس الحرمين الشريفين وخطبة يوم عرفة، بهدف إيصال الخطبة للمسلمين في شتى أنحاء العالم، واستهداف أكثر من ٣٠٠ مليون مستفيد حول العالم، بترجمة مباشرة عبر منصة منارة الحرمين.

وأوضح أن اللغات التي تبث بها الخطبة ” الفرنسية، الإنجليزية، الفارسية، الأوردو، الهوسا، الروسي، التركي، البنجابي، الصيني، ملايو، السواحلية، الإسبانية، البرتغالية، الأمهرية، الألمانية، السويدية، الإيطالية، المالايالامية، البوسنة، الفلبينية”.