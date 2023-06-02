خطة الشركات الدفاعية لتسليح دول الشرق الأوسط لمعارك المستقبل.. تعرف عليها (فيديو)

قال “كولن ماهوني” رئيس قسم تطوير الأعمال بـ “شركة كولينز إيروسبيس”، إن الشركة تعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ عقود، ونجحت عن طريق إبرام اتفاقيات تتماشى مع رؤى دول المنطقة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “عسكريتاريا” أن الحروب في العصر الحالي ستكون عن طريق فضاء الاتصالات المتعددة، التي ترتبط بالمعلومات بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لتنمية القدرات المعلوماتية لدى دول منطقة الشرق الأوسط، لتوفير احتياجات المعارك المستقبلية.

وأكد أن الشركة حققت إنجازاً بتوقيع اتفاقية مع شركة “سرب”، مشيداً بحجم النجاحات الهائلة التي أحرزتها الشركة في تطوير القدرات الدفاعية.

وأشار إلى أن هذه الشراكة ستساعد الشركة على تحقيق التكامل مع منظومة الاستشعار، والطيران الآلي، ووصلة البيانات اللاسلكية، موضحا أن جوهر هذه الجهود هو العمل مع الشركاء والشركات في دول الشرق الأوسط.