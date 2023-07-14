خطة بسيطة من”ChatGPT” تُخسس 12 كلغم

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نجحت خطة تدريبات رياضية وضعها روبوت الدردشة “ChatGPT” لأحد المُستخدمين في فقدان حوالي 12 كلغم من وزنه.

وارتكزت الخطة التي قام بها أحد المدربين المُتخصصين على الانخراط في ممارسة رياضة الجري وهي الخطة، حيث طلب من النسخة المجانية لبرنامج الدردشة “ChatGPT” عبر الإنترنت مساعدته في بناء عادة ممارسة التدريبات الرياضية الصحية.

وقال منفذ الخطة ويدعى غريغ موشن وفقاً لموقع “Insider”، إنه يمارس الجري ستة أيام في الأسبوع ويتطلع إلى التدريبات بشغف لكنه كان متشككاً بعض الشيء في نصائح برنامج الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن هذا التشكك جاء بعدما تضمنت الخطة البدء بخطوات صغيرة وبسيطة بمرور الوقت بدءًا من وضع حذائه بجوار الباب الأمامي للمنزل والخروج في أول جولة لبضع دقائق فقط بعد ثلاثة أيام من إعداد البرنامج.

وأشار إلى أنه تبين بعد ذلك أن الرؤية التي تبناها روبوت الدردشة “ChatGPT صحيحة، كما أن النهج التدريجي للغاية للجري يعتبر مثالياً للمبتدئين لإحراز تقدم مع تجنب الإصابة.

وشدد على أنه بينما كان يكثف روتينه اليومي في الجري طلب من روبوت الدردشة أيضاً مساعدته في التغلب على بعض الأوجاع والآلام التي ظهرت والتي نجحت في النهاية.