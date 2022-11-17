خطة رينارد لتخطي الدور الأول.. ما هي أسلحة الأخضر في مونديال العالم 2022؟

تتطلع الجماهير العربية إلى مشاركة 4 منتخبات تمثل الشرق الأوسط في خلال المونديــال الذي ينطلق في قطر خلال أيام قليلة بمشاركة السعودية والمغرب وتونس وقطر في أهم بطولة كروية على سطعح الكرة الأرضية.

على الرغم من أن المنتخبين الوطنيين للمغرب وتونس لديهما العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا، وقطر هي البلد المضيف للحدث، يعتقد الملايين من المشجعين العرب أن الأخضر يمكن أن يذهب بعيدًا في المونديال.

ويمتلك الأخضر أكثر من سلاح قوي سوف يساعده على التميز في المونديال، وأهمها الفرنسي هيرفي رينارد، الذي كان على رأس الإدارة الفنية لـ “الأخضر” لفترة طويلة، فضلًا عن فوز كبير بوجوده انتهى بتأهل قوي للمونديال.

كما يضم الأخضر فريقًا قويًا من اللاعبين ذوي القدرات الفنية العالية الذين أثبتوا تفوقهم بالبطولات المحلية والقارية والعربية خلال الفترة الماضية كما أن الفهم الضمني الواضح والتفاهم الضمني بين هؤلاء اللاعبين يجعلهم مؤهلين للتألق في كأس العالم.

فيما يأتي السلاح الثالث الموثوق به هو هيرفي رينارد والأخضر، مما يجسد حماس وتصميم لاعبي الأخضر، وهو ما ظهر جليًا في المعـــــسكر التدريبي الأخير، الذي يستعد بشكل قوي لمنافسات المونديال.

وتقع السعودية في المجموعة الثالثة برفقة “الأرجنتين والمكسيك وبولندا”، أما قطر، فهي ضـــــمن المجموعة الأولي برفقة “الإكوادور، الستغال وهولندا”، فيما تأتي تونس بالمجموعة الرابعة بصحبة فرنسا، استراليا والدنمارك”، والمغرب في السادسة برفقة “بلجيكا، كندا وكرواتيا”.

ومن المقرر، أن ينطلق مونديال 2022، في العاصمة القطرية الدوحة ما بين الفترة 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يقابل منتخبنا الوطنى نظيره الأرجنتيني في أولى منافساته في كأس العالم خلال النسخة الحالية.