خطر الإيقاف.. ناقوس خطر يهدد لاعبي الأخضر بكأس العالم

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعداداته النهائية قبل مباراة منتخب بولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وحقق المنتخب السعودي لكرة القدم الفوز في الجولة الأولى على المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف، في أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم.

وبجانب الأرقام التاريخية التي حققها لاعبي المنتخب السعودي في المباراة أمام الأرجنتين إلا أن هناك ناقوس خطر يواجه لاعبي الأخضر حال التأهل للدور المقبل، حيث يواجه 6 لاعبين حتى الآن خطر الإيقاف بعد حصولهم على الإنذار الأول في المباراة الافتتاحية.

ويواجه الأخضر نظيره المنتخب البولندي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم في يوم السبت الموافق الـ26 من نوفمبر الجاري في تمام الساعة الـ4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

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