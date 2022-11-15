“خطر كامن”.. “الغذاء والدواء” تُحَذّر من استهلاك السكر بكميات عالية

ولفتت إلى أن أبرز الأغذية التي تسهم في استهلاك الفرد من السكر المضاف هي: (الخبز، والكيك، والمعجنات والشيكولاتة، والحليب المكثف المحلي، والمشروبات الغازية، ومعجون الطماطم، وشراب ونكتار الفاكهة).