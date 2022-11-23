خطوات استخراج إذن إصلاح سيارة عبر أبشر

المناطق_الرياض
أكد المرور السعودي، أنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.
خطوات:
وجاءت الخطوات على النحو التالي:
- تسجيل الدخول عن طريق أبشر من المتصفح.
- اختيار المركبات (خدمات).
- اختيار إدارة المركبات.
- اختيار المركبة المعينة.
- اختيار إصدار إذن إصلاح، والضغط على علامة تأكيد الطلب.
- سيتم إرسال رسالة نصية من أبشر، مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح.
- التوجه إلى الورش المعتمدة، المسجلة في تطبيق ارتح.
- مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.
يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور .. تعرف على الخطوات.
#المرور_السعودي pic.twitter.com/PXmnXeS28u
— المرور السعودي (@eMoroor) November 23, 2022