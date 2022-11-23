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خطوات استخراج إذن إصلاح سيارة عبر أبشر

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 23 نوفمبر 2022 - 9:40 مساءً

المناطق_الرياض

أكد المرور السعودي، أنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.

خطوات:

وجاءت الخطوات على النحو التالي:

  • تسجيل الدخول عن طريق أبشر من المتصفح.
  • اختيار المركبات (خدمات).
  • اختيار إدارة المركبات.
  • اختيار المركبة المعينة.
  • اختيار إصدار إذن إصلاح، والضغط على علامة تأكيد الطلب.
  • سيتم إرسال رسالة نصية من أبشر، مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح.
  • التوجه إلى الورش المعتمدة، المسجلة في تطبيق ارتح.
  • مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 23 نوفمبر 2022 - 9:40 مساءً
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