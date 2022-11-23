خطوات استخراج إذن إصلاح سيارة عبر أبشر

المناطق_الرياض

أكد المرور السعودي، أنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.

خطوات: وجاءت الخطوات على النحو التالي: تسجيل الدخول عن طريق أبشر من المتصفح.

اختيار المركبات (خدمات).

اختيار إدارة المركبات.

اختيار المركبة المعينة.

اختيار إصدار إذن إصلاح، والضغط على علامة تأكيد الطلب.

سيتم إرسال رسالة نصية من أبشر، مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح.

التوجه إلى الورش المعتمدة، المسجلة في تطبيق ارتح.

مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.