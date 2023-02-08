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نشر المختص في الشأن التعليمي، عبدالله السلطان مقطع فيديو يوضح بالتفصيل خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الجديد عبر خدمة التسجيل الإلكتروني.

وأوضح السلطان، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن خطوات التسجيل للطلاب تشمل التالي:

– ستصل رسالة لولي الأمر بمجرد بلوغ الطفل السنة القانونية.

– يتم تعبئة رابط التسجيل المرسل.

– ستظهر المدارس القريبة من السكن.

– يقوم ولي الأمر بتحديد المدارس .

– ستصل رسالة بالقبول.

خدمة التسجيل الإلكتروني

وقبل أسابيع، دشّن وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اليوم خدمة “التسجيل الإلكتروني” الخاصة بالطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية، والتي تطلقها وزارة التعليم للمرة الأولى.

وأكد وزير التعليم أن الوزارة حريصة على مواكبة التقنيات وتعزيز الحوكمة في جميع المراحل الدراسية من بداية المرحلة إلى نهايتها، إضافةً إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسساتها التعليمية وأولياء أمور الطلبة من خلال هذه الخدمة في مناطق المملكة المختلفة.

وتُعد خدمة “التسجيل الإلكتروني” رافداً من روافد الخدمات الإلكترونية التي تساعد أولياء أمور الطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية لتسجيل أبنائهم إلكترونياً في المدارس المحددة؛ وفقاً لبيانات عناوينهم الوطنية المسجلة لدى الجهات الرسمية.

أهداف خدمة التسجيل الإلكتروني

1- تسهيل تجربة المستفيد

2- تنظيم رحلة تسجيل الطلبة المستجدين

3- ضمان توفير فرص عادلة لتسجيلهم واستيعابهم من خلال المفاضلة وتطبيق اعتماد المعايير المناسبة

4- تحسين خطة التوسّع في المدارس، ومعرفة وتحديد الاحتياج الفعلي للمعلمين.

وتقوم الخدمة بالتعرّف على الطلبة بمجرد بلوغهم السن النظامي للالتحاق بالمرحلة الابتدائية من خلال الربط الإلكتروني مع بيانات المستفيدين المسجلة في الجهات ذات العلاقة مثل؛ مركز المعلومات الوطني والهيئة العامة للعقار والبريد السعودي “سبل” ووزارة الصحة ووزارة العدل، وفق حوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.