خطوات إخراج زكاة الفطر عبر منصة إحسان

أيام قليلة تفصلنا عن أخر أيام يوم رمضان، وانتهاء موعد إخراج زكاة الفطر، ومن المعروف أنها تخرج قبل صلاة العيد أو في ليلة العيد، ما يُفضل أن يتم إخراج زكاة الفطر في البلد الذي يقيم فيه الفرد.

وأوضحت إمارة مكة المكرمة، أن إخراج زاة الفطر مُتاح عبر منصة إحسان، حيث شرحت الخطوات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “توتير”، مُشيرة أن مقدارها 20 ريال على الفرد الواحد.

خطوات إخراج الزكاة

يمكن إخراج زكاة عيد الفطر بواسطة منصة إحسان بالخطوات التالية:

1_سجل دخولك إلى منصة إحسان.

2_من قائمة برامجنا اختر الزكاة ثم زكاة الفطر.

3_حدد المنطقة وعدد أفراد الأسرة.

4_سيتم إخراج زكاتك في وقتها الشرعي.

5_أتمم عملية الدفع.

يٌعد برنامَج الزكاة في منصة إحسان هو برنامَج يتيح لك إمكانية حساب الزكاة بأنواعها المختلفة ودفعها بواسطة طرق سهلة وسريعة لتصل إلى مستحقيها، كما أن المنصة من أبرز المنصات المهمة في السُّعُودية وتتميز بالسهولة والتنوع والشفافية والأمان.

اقرأ ايضًا