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خطوات مهمة يجب القيام بها عقب سرقة الهاتف الخاص.. منها إبلاغ الشرطة

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 29 سبتمبر 2022 - 7:11 مساءً

قال الدكتور فهد الدوسري، مستشار في الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي، إن حال سرقة الهاتف يجب على الأشخاص التوجه إلى مراكز الشرطة من أجل إبلاغ على سرقة الهاتف لعدم استخدام الهاتف في أعمال إرهابية.

خطوات مهمة يجب القيام بها حال سرقة الجوال الخاص

 

وأضاف فهد الدوسري خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أنه يجب على الأشخاص الاتصال بالنبك لتوقف الحساب المربوط برقم الهاتف لإلغاء أي عملية شرائية.

وتابع: أنه يجب على الأشخاص الذين فقدوا هواتفهم بإغلاق رقم الشريحة الخاص بهم لعد استخدامه في اتصالات إرهابية أو احتيالية، مؤكدًا أن الأشخاص يسرقون الهواتف يفضلون بيع الهاتف قطع غيار.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 29 سبتمبر 2022 - 7:11 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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