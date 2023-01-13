خطوات وطريقة الاطلاع على نتائج اختبار الرخصة المهنية

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أعلنت هيئة تقويم التعليم عن طريقة الاطلاع على نتيجة اختبار الرخصة المهنية، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة يوم غدٍ السبت.

طريقة الاطلاع

وأوضحت الهيئة أن الطريقة على النحو التالي:

1- الدخول على الرابط: اضغط هنا

‏2- النتائج

‏3- معلمين

‏4- بحث

‏5- ثم تظهر نتيجتك

الاختبار

ويعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين:

– الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين

– أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًّا في الهيئة للمعلمين 38 تخصّصًا.

مستوى المؤهل

وكانت هيئة تقويم التعليم أعلنت في وقت سابق، أن مستوى المؤهل لا يؤثر على مستوى الرخصة المهنية، بالنسبة للخريج المرشح للتوظيف.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: “لا يؤثر مستوى المؤهل من بكالوريوس فأعلى في مستوى الرخصة بالنسبة للخريج المرشح للتوظيف، حيث يمنح الجميع رخصة معلم ممارس، وينصح بإضافة الشهادة المطلوبة للوظيفة بعد الاستفسار من جهة التوظيف”.

الرخصة المهنية

وتعد الرخصة المهنية وثيقة تصدر من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وفق معايير وإجراءات محددة يكون حاملها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة.