تعرف على خطوات استرجاع البيانات الخاصة عند سرقة الهاتف

قال الدكتور فهد الدوسري، مستشار في الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي، إن هناك العديد من الخطوات المختلفة حول استرجاع البيانات المختلفة بالهاتف بعد سرقته.

خطوات استرجاع البيانات الخاصة عند سرقة الهاتف

وأضاف فهد الدوسري خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” المذاع عبر قناة روتانا خليجية، إن سارق الهاتف لو تمكن من الوصول إلى البريد المربوط بالهاتف فمن الصعب الحصول على أي بيانات أو استرجعها.

وتابع: يمكن لهواتف الأندوريد استرجاع البيانات حال عدم وصول السارق للأيميل المرتبط بالهاتف، أما أصحاب الهواتف الأيفون يمكن استرجاع البيانات عن طريق “icloud”، بالإضافة إلى العديد من البرامج المختلفة التي يمكن استخدامها لاسترجاع البيانات.

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