خطوة جديدة تقرب خيسوس من تدريب الأخضر

المناطق_الرياض

اتخذ المدرب البرتغالي خورخي خيسوس خطوة جديدة تقربه من تدريب الأخضر السعودي.

وأعلن خيسوس مدرب فنربخشة والمرشح لتدريب المنتخب السعودي، رحيله عن تدريب النادي التركي

وقال خيسوس في تصريحات للصحفيين عقب الفوز بلقب كأس تركيا: “لم أعد مدربا لفنربخشة بداية من اليوم”.

وذكرت صحيفة “fanatik”التركية في وقت سابق أن خورخي خيسوس وقع على عقود تدريب المنتخب السعودي.

خيسوس لم ينجح في التتويج بالدوري التركي، لكن حصد لقب الكأس بالفوز على باشاك شهير.

المدرب البرتغالي سبق له تدريب بنفيكا وسبورتنج لشبونة والهلال وفلامنجو ثم فنربخشة.