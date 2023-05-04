خطوة قد تحسم موقفه.. تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات الهلال لضمّ ميسي

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود خطوة تفصل لاعب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي عن حسم موقفه من عرض الهلال، وذلك بالتزامن مع زيارته خلال الأيام الماضية للمملكة.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه يبدو أن رحيل ميسي عن باريس سان جيرمان بات قريبا، بعدما تعرض خلال الساعات الماضية لعقوبة من قبل النادي الباريسي.

ومن جانبه، أكد ماركو قردمير وكيل “فيفا” في تصريحات لماركا، أن خيار عودة ميسي لبرشلونة مستبعد، لافتا أنه لن يذهب إلى برشلونة إلا في حالة الاعتزال.

وأوضح، أنه مع استبعاد برشلونة والتجديد مع باريس سان جيرمان، ستكون السعودية وجهة ميسي، كونه يملك عرضا بقيمة 600 مليون دولار من الهلال.

وتابع: “ميسي سافر إلى المملكة لمقابلة مسؤولي الهلال وليرى المكان الذي يمكن أن يعيش فيه، وإذا أعطت أسرته الموافقة، فسوف يلعب في السعودية”.

وكشفت مصادر صحفية، عن اجتماع بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وممثلي نادي الهلال بخصوص ضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عبر تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، إلى أن الاجتماع تم يوم أمس؛ حيث كانت ردود الفعل طيبة، ولكن الطريق إلى قراره النهائي لا يزال طويلاً ـ بحسب تأكيد رودي جاليتي.

وزار نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المناطق الأثرية في مدينة الدرعية، وذلك خلال جولته الحالية بالمملكة. وتضمنت جولته السياحية تجارب متنوعة، خاضها برفقة زوجته أنتونيلا وأبنائه: ماتيو، وسيرو.