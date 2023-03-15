خطوة مرتقبة.. ريال مدريد يحسم مستقبل كريم بنزيما

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اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني قرارا حاسما بشأن لاعبه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم وهداف الفريق، الذي ينتهي عقده مع “الملكي” في يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت تقارير إعلامية خلال وقت سابق إن بنزيما محط أنظار بعض أندية الدوري السعودي، بجانب إمكانية رحيله عن القارة الأوروبية صوب الولايات المتحدة وفقا لـ “العين الإخبارية”.

وحسب ما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن إدارة ريال مدريد استقرت على تجديد عقد كريم بنزيما لمدة موسم واحد فقط، وينتهي في يونيو 2024، بعد نهاية الموسم المقبل.

وجاء ذلك ردا على التقارير التي أكدت وجود نية للاستغناء عن بنزيما بعد نهاية الموسم الحالي، نتيجة تقدمه في السن ومعاناته من إصابات بالجملة.

ويمثل بنزيما (35 عاما) عنصرا أساسيا في تشكيلة ريال مدريد، وهو الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم خلال العام الماضي، بعد أن لعب الدور الأكبر في التتويج بالعديد من الألقاب مع بطل أوروبا وإسبانيا التاريخي.

ويأمل بنزيما في استعادة مستواه المعهود مع “الميرينجي” خلال ما تبقى من مباريات حاسمة في الموسم الحالي على كافة الأصعدة، خاصة في دوري أبطال أوروبا.