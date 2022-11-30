خطوة وحيدة أمام الأخضر لتكرار إنجاز مونديال 1994

يبحث المنتخب الأول لكرة القدم عن تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في الدوحة، عندما يواجه المنتخب المكسيكي في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

المنتخب السعودي يبحث عن خطف بطاقة التأهل لتكرار إنجاز الأخضر بمونديال 1994، والصعود إلى الدور الـ16 من منافسات البطولة، وأمام الأخضر فرصة ذهبية لتكرار الإنجاز مرة أخرى بعد مرور 26 عاما.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف المنتخب الأرجنتين صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبنقطة وحيدة عن المنتخب البولندي صاحب المركز الأول برصيد 4 نقاط في الصدارة، بينما يتذيل المنتخب المكسيكي المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويتحدي المنتخب الوطني الغيابات والإصابات التي تضرب صفوف المنتخب قبيل مباراة المكسيك المرتقبة، حيث يغيب عن المنتخب “محمد البريك، عبدالإله المالكي، ياسر الشهراني، سلمان الفرج”.

ووصف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني أن المباراة بمثابة حياة أو موت، ويجب خوض المباراة وعدم التفريط في النقاط الثلاث لتجتنب الدول الدخول في أي حسابات معقدة.

بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك بكأس العالم 2022