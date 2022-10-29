خطورة ربط الرأس والتعايش مع الصداع النصفي.. استشارية مخ وأعصاب تُوضح (فيديو)

قالت الدكتورة نورة المسلم، استشارية طب المخ والأعصاب، أن ربط الرأس لا يخفف الصداع، والتعايش مع “الصداع النصفي” ليس أمرا طبيعيا لأنه يتطور مستقبلا إن لم يعالج.

وأكدت استشارية المخ والأعصاب في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، أن الكثير من الأشخاص المصابين يلجأون إلى ربط الرأس وهي حالة معروفة عند الجيع، ولكن في حالة الشقيقة أو ما يعرف بالصداع النصفي فهو يُسبب مشكلة.

وأضافت، أنه لا يوجد دراسة تؤكد أن ربط الرأس يساعد في التخلص من الصداع، كما أن هناك خطورة في حالة التعايش معه، لأنه قد يتفاقم في المستقبل، ويصبح مرض مزمن في حالة عدم علاجه.