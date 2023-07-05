خفض الإنتاج يرفع النفط 2%

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ارتفعت أسعار النفط أمس (الثلاثاء)، 2% في ظل تقييمات سوقية لتأثير قرار المملكة وروسيا تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج والتصدير بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً حتى أغسطس المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.49دولار إلى 76.14 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار إلى 71.20 دولار.

وأشار المحللون إلى أنه في حال تنفيذ تلك التخفيضات بالكامل فسيبلغ مقدار خفض الإنتاج 5.36 مليون برميل يومياً بالمقارنة مع أغسطس 2022، بل ربما يتجاوز ذلك مع عجز عدة بلدان في تحالف أوبك عن الوفاء بحصصها الإنتاجية الكاملة.