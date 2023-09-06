خفض المملكة “التطوعي” يقفز بـ”برنت” فوق 90 دولاراً

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تجاوزت أسعار النفط حاجز 90 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر الماضي، وذلك بعد قرار المملكة بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 دولار ما يعادل 1.17% إلى 90.04 دولار للبرميل، وزادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي 1.85% أو 1.57 دولار إلى 87.12 دولار للبرميل.

وكانت المملكة أعلنت أن تمديد الخفض التطوعي يمتد لثلاثة شهورٍ أخرى، حتى نهاية ديسمبر 2023م، ويكون إنتاج المملكة خلال تلك الأشهر ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً.

وأكدت أن الخفض التطوعي الإضافي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول “أوبك بلس” لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.