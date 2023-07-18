خلال أسبوع.. أعضاء مواطنتين سعوديتين ومقيم متوفين دماغياً تنقذ حياة 11 شخصا

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نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء في الحصول على موافقة ذوي (3) متوفين دماغياً في كلاً من مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بالجوف ،ومستشفى الملك خالد بنجران بالإضافة إلى مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة تم تشخيص حالتهم وفق البروتوكول الوطني المعتمد لتشخيص الوفاة الدماغية وذلك بالتبرع بأعضائهم لصالح مرضى القصور العضوي النهائي حيث تم انقاذ حياة (11) مواطناً ومواطنةً وإنهاء معاناتهم مع المرض، وذلك بإجراء عمليتي زراعة قلب أنقذت حياة مواطنتين تبلغان من العمر 46 عاماً و 35 عاماً وأنهت معاناتهما مع مرض الفشل القلبي النهائي، وتم إجراء (3) عمليات زراعة كبد لمواطنين آخرين بلغوا من العمر 63 عاما و 58 عاماً و 25 عاماً، أنقذت حياتهم وأنهت معاناتهم مع مرض القصور الكبدي النهائي كما تم إنقاذ حياة مواطنة تبلغ من العمر 56 عاماً من مرض القصور الرئوي النهائي بإجراء زراعة رئة لها، وتم إنهاء معاناة (4) مواطنين آخرين بلغوا من العمر 66 عاماً و 36 عاماً و 33 عاماً و20 عاماً مع مرض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي بإجراء عمليات زراعة كلى لهم بالإضافة إلى إجراء عملية زراعة بنكرياس لمواطنة تبلغ من العمر 27 عاماً.

وأوضح مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي بأن عملية استئصال وزراعة الأعضاء تمت بسرعة قياسية وفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية، مبيناً بأن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية مع فريق المركز للاستفادة من هذه الحالة وإنقاذ حياة المرضى.

وفي الختام عبر مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء عن عظيم امتنانه لعوائل المتوفين الذين آثروا التبرع بأعضائهم لهؤلاء المرضى، داعياً الله سبحانه أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يجزي ذويهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة.