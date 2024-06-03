خلال أسبوع.. «مسام» ينتزع 1,406 ألغام وعبوات ناسفة من الأراضي اليمنية

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أعلنت غرفة عمليات مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن اليوم (الأحد) نزع فرقها الميدانية 1,406 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة الأسبوع الماضي ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه خلال مايو 5,726 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وقالت عمليات مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للأعمال والإغاثة والإنسانية في بيان إن الفرق نزعت الأسبوع الماضي 1,326 ذخيرة غير منفجرة و68 لغماً مضاداً للدبابات، وبذلك تكون فرق مسام نزعت خلال الشهر الماضي 5,527 ذخيرة غير منفجرة و145 لغماً مضاداً للدبابات، مبينة أن الفرق الميدانية تمكنت الأسبوع الماضي من تطهير 244,946 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية لتصل بذلك المساحة الإجمالية التي تم تطهيرها خلال مايو 904,813 متراً مربعاً.