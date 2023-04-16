خلال أكثر من 6 آلاف زيارة.. “الغذاء والدواء” ترصد 192 مخالفة في مارس

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نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء 6499 زيارة على المنشآت خلال شهر مارس جرى خلالها رصد 192 مخالفة.

وبيّنت الهيئة أنه تم تنفيذ 3541 زيارة لمنشآت غذائية، و568 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و2358 زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي.

ولفتت إلى أنها أغلقت 24 منشأة؛ بسبب عدم الحصول على ترخيص، كما جرى إيقاف خطي إنتاج، وإتلاف 24.055 كجم، كما نفذت 1035 جولة رصد وتقصٍ للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها.

ونوهت إلى أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغ خلال شهر مارس 44.139 إرسالية، جرى رفض 376 إرسالية منها.