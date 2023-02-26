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خلال الأيام الماضية.. “الأمن” يتصدى لمثيري النعرات القبلية ومعطلي حركة السير

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 26 فبراير 2023 - 3:52 صباحًا

المناطق_متابعات

تصدى رجال الأمن العام خلال الأيام الماضية لعدد من مرتكبي الجرائم، وتمكنوا من القبض عليهم بعدد من مناطق المملكة، وأحالوهم لجهات الاختصاص.

وكان عدد من قائدي المركبات وضعوا ملصقات على مركباتهم، تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية، فقبض عليهم، بمناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية.

كما قبض الأمن العام على مهرب للقات وآخر نقل 11 من المخالِفات لأمن الحدود، ومطلق النار على آخر لخلاف بينهما، واثنين عطلا السير في الأحساء والقصيم، و6 أشخاص ظهروا في فيديو في مشاجرة.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 26 فبراير 2023 - 3:52 صباحًا
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