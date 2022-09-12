خلال انطلاق مؤتمر مستقبل التحلية.. محافظ “تحلية المياه”: استطعنا خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 50%

المناطق_متابعات

أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم، أن قطاع المياه والتحلية خلق فرصاً أكبر للمستقبل ولا يمكن أن يقتصر عمل أي منظومة على روتين أعمالها، مبيناً أن كل منظومة مسؤولة عن رسم حدود المستقبل لإيجاد فرص للأجيال القادمة.

وقال العبدالكريم إننا استطعنا خفض تكلفة إنتاج المتر المكعب خلال الـ4 السنوات الماضية بنسبة تتعدى الـ50%، حيث إن اليوم تكاليف السعودية لا تتجاوز الـ 40 سنتاً للمتر المكعب.

وأضاف أن اليوم لدينا فرص للمشاريع الحالية التي تسعى إلى أن تقل التكاليف وتصل لـ 30 سنتاً للمتر المكعب، مشيرًا إلى أن لدينا فرصاً عديدة لاستغلال هذا الانخفاض بالتقنية والتي كانت مزيجاً من التعاون بين الكفاءات المحلية والخبرات العالمية، لوجود فرص عالية للاستفادة منها لتحلية المياه للزراعة.

وبين أن اليوم يمكن إنتاج المتر المكعب لأغراض الزراعة بما يصل إلى 15 سنتاً للمتر المكعب، مؤكدًا أن هناك فرصاً في القريب العاجل لأن نصل إلى استهلاك طاقة أقل بما لا يكفي اليوم.

وأشار إلى أن من أهم الأشياء التي عملت عليها المنظومة خلال الفترة القادمة هو تحويل تقنياتها واستغلال الوصول، ما سيؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية ضمن إنتاج المياه المحلاة إلى ما يعادل 34 مليون طن بحلول عام 2024.