خلال جولة تفقدية.. وزير الثقافة يزور مسجد سديرة التاريخي بشقراء

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زار وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان أمس (الإثنين) مسجد سديرة التاريخي بمحافظة شقراء، وذلك ضمن جولة تفقدية قام بها للبلدية التاريخية في المحافظة.

وكان مسجد سديرة التاريخي الذي يعود تاريخ إنشائه لعام 1356 هـ، قد رمم ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة، لتبلغ طاقته الاستيعابية 347 مصلياً، وجرى افتتاحه في شهر يناير الماضي.

وشملت جولة وزير الثقافة تفقد البلدة التراثية في شقراء وعدد من القصور والمباني التاريخية؛ حيث تضم شقراء العديد من المباني التاريخية التي تعكس نمط العمارة التقليدية الفريدة وسط المملكة.