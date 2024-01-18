خلال خمسة أعوام.. “الشؤون الإسلامية” تنظم أكثر من 9 ملايين منشط دعوي بمختلف مناطق المملكة

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نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الأعوام الخمسة السابقة، 9,262,406 مناشط توعوي بمختلف مناطق المملكة، حيث تنوعت هذه المناشط بين محاضرات وندوات وكلمات وزيارات ومعارض، وذلك في عدد من المساجد والجوامع والمدارس والدوائر الحكومية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه في العام 2019م نفذ 1,120,817 منشطاً، وفي العام 2020 693,866 منشطاً, وفي العام 2021 2,122,450 منشطااً وفي عام 2022 2,471,763 منشطاً، وفي العام 2023 2,853,510 منشطاً.

وبينت أنه تم زيادة عدد الدعاة الرسميين بالوزارة حيث كان في السابق العدد 302 داعية، وأصبح العدد خلال خمسة أعوام 1461 داعية بين رجال ونساء، كما تم زيادة عدد الدعاة المتعاونين من 1863 إلى 2927 داعية.

وتأتي هذه البرامج والأنشطة ضمن الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية الناس وتصبيرهم في أمور دينهم ودنياهم.