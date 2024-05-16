خلال رعايته حفل جامعة فهد بن سلطان .. أمير تبوك ليالي الحصاد والتخرج هي من أسعد الليالي التي احضرها لتخريج أبنائي وبناتي

المناطق- تبوك

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك ، مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة 16 لحملة البكالوريوس، والدفعة الـ11 لحملة الماجستير، من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان والبالغ عددهم أكثر من 400 خريجاً وخريجة، وذلك بمقر الجامعة

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل نائب رئيس مجلس الامناء صبيح بن طاهر المصري ورئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، وأمناء مجلس الجامعة.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم مسيرة الخريجين والخريجات ، عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين القاها نيابة عنهم الخريجتين الجوهرة بنت سعد نجدي وأروى بنت محمد العطوي والتي أكدتا من خلالها بأن التخرج ليس الغاية وإنما بداية لتكريس ما تعلموه ليكون واقعا يرتقي بهم لرؤية هذا الوطن ومواصلة تحقيق الأهداف والطموحات، معربتا ونيابةً عن زملائهما الخريجين والخريجات عن شكرهم وعرفانهم لسمو أمير منطقة تبوك لمشاركتهم فرحتهم الذي قدم الكثير لهذه المنطقة ولأبنائها حباً ووفاءً.

ثم ألقى رئيس الجامعة الدكتور محمد اللحيدان كلمة قدم فيها شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على تشريفه الحفل ومشاركة أبنائه الخريجين فرحتهم، مطلقاً على هذه الدفعة من الخريجين والخريجات مسمى “دفعة فهد بن سلطان” كما شكر أولياء الأمور على دعمهم وتشجيعهم لأبنائهم ولأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على عطائهم، متمنياً للخريجين والخريجات التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.

مشيراً إلى أن الجامعة خطت خطوات حثيثة منذ 20 عام في تطوير وتنويع برامجها الدراسية وتعزيز شراكتها مع القطاع العام والخاص في منطقة تبوك وخارجها في مجال التعليم والتدريب والأبحاث والخدمة المجتمعية، بما يعزز من قيمة الجامعة التنافسية ويخدم المجتمع واحتياجات سوق العمل، والتي تأتي إيماناً من الجامعة بدورها المحوري في مواكبة النهضة الشاملة التي تعم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الآمين.

ثم شاهد سموه والحضور عرض مرئي بمناسبةمرور 20 عاماً على تأسيس الجامعة ، بعد ذلك سلم سموه وثائق التخرج لممثلي الأقسام من الخريجين والخريجات الأوائل.

وفي ختام الحفل القى سموه كلمة أكد من خلالها بأن هذه الليالي ليالي الحصاد والتخرج هي أسعد ليالي لي في عملي هنا ، وإن كان لي شيء أفتخر فيه وأسعد فيه هو مثل هذه الليالي التي احضرها لتخريج أبنائي وبناتي.

مقدماً سموه الشكر للقائمين والداعمين لهذا الصرح العلمي الكبير وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الامناء صبيح بن طاهر المصري والذي كان له الفضل بعد الله فيما وصلت اليه الجامعة من تميز ، مثنياً على دور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر. واسهامات شركة نيوم في ابتعاث خريجي وخريجات الجامعة لمختلف الدول.

وقال سموه بأنه يجب علينا شكر الله سبحانه وتعالى على مانحن به من نعم والتي أتت بفضل من الله ثم بتوجيهات من

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- مختتماً سموه كلمته بتقديم التهنئة للخريجين والخريجات متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، وجمع من أولياء أمور الخريجين والخريجات .