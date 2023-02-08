خلال مؤتمر “ليب 23”.. وزارة الرياضة توقع 4 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات

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وقعت وزارة الرياضة اليوم, 4 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات، وذلك خلال المؤتمر التقني الدولي “ليب 23”, بحضور معالي نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي.

ومثّل الوزارة خلال التوقيع وكيل التحول الرقمي خالد الغليقة، حيث تم توقيع أول مذكرة تفاهم مع شركة “إس إيه بي” السعودية للبرمجيات، وذلك بحضور المدير التنفيذي المهندس محمد الرميزان، حيثُ تهدف إلى تسريع مبادرات التحول الرقمي للقطاع الرياضي، والاعتماد على الخدمات السحابية وحلول البرمجيات والخبرات العالمية في التكنولوجيا والابتكار.

فيما أبرمت مذكرة تفاهمٍ أخرى مع شركة “عِلم” رائدة الحلول الرقمية، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال في الشركة الدكتور ناصر المشاري، سعياً للتعاون في مجالات التحول الرقمي ودعم التشغيل، والخدمات الاستشارية الرقمية، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات رحلة التحول الرقمي واستمرارية الأعمال في القطاع الرياضي كافة.

كما وقّع وكيل التحول الرقمي الغليقة مذكرة تفاهم مع شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى شركات SAMI، بحضور الرئيس التنفيذي المهندس زياد المسلّم، والتي ترتكز على التعاون في مجال خدمات التحول الرقمي، وتبادل الخبرات والحلول الذكية، والتوطين، والمحتوى المحلي، والأمن السيبراني، وتهدف لتحقيق الدعم في مجالات التحول الرقمي فيما يخص الملاعب الرقمية، والدعم في مجالات الحلول الرقمية والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية.

وأكملت الوزارة عقد مذكرات التفاهم بالتعاون مع شركة “ثقة”، بحضور الرئيس التنفيذي للشراكات الإستراتيجية بدر العمري، وذلك بهدف الاستفادة من الأصول الحكومية، وتقديم الدعم الاستشاري لتطوير تجربة المستفيد، إضافة للاستفادة من الأصول والاستثمار في البيانات.

يذكر أن وزارة الرياضة ممثلةً بوكالة التحول الرقمي، تسعى جاهدةً إلى تحسين وتسريع رحلة التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية في القطاع الرياضي.