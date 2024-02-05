خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي.. الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية تُعرف زائريها بقدراتها الفنية

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شارك الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية في معرض الدفاع العالمي 2024 م المقام في الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وتتمثّل مشاركة الشركة في تعريف الزائرين بجهود الشركة في توطين التكنولوجيا نحو اقتصاد قائم على المعرفة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وضم جناح الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية المشارك في المعرض، أجنحة وأركاناً متنوعة تعرف زائريها بالقدرات الفنية اللازمة لتغطية الاحتياجات، بدءاً من القطع الميكانيكية والأنظمة الكهروبصرية، واللوحات الإلكترونية، وتقديم الاختبارات البيئية والهندسية، وصولاً إلى خدمات التصنيع توافقاً مع خطط التوطين للصناعات العسكرية في المملكة التي شملت جميع المجالات من تصميم وتصنيع واختبارات، بالإضافة إلى دعم المنتج المتكامل من خلال المصانع والأبحاث المتقدمة.

وشمل الجناح المشارك التعريف بجهاز “زالي C” – النسخة الجديدة والمطورة من جهاز المراقبة -، إضافة إلى إبراز خدمات المصانع والمختبرات التي تقوم بها الشركة في سبيل تطوير ودعم المنتجات الخاصة بالصناعات العسكرية، والتعريف بمنظومة راصد الكهروبصرية بعيدة المدى للتطبيقات البحرية.