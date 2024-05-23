خلال مشاركتها في معرض كابسات.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُعلن فتح باب التسجيل في معرض فومكس وتُبرم عدداً من الاتفاقيات

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شاركت هيئة الإذاعة والتلفزيون في المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية (كابسات)، المقام خلال الفترة 21-23 مايو في دبي، وتأتي هذه المشاركة ضمن مساعي الهيئة لتعزيز التواجد الإعلامي على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث يُعد المعرض تظاهرة إعلامية بلغت ثلاثين نسخة سابقة، يقصدها صناع الإعلام من الهيئات والشركات والأفراد العاملين في مجال الصناعة الإعلامية.

وتمثلت مشاركة الهيئة في جناح معرض مستقبل الإعلام (فومكس) الذي تنظمه الهيئة بشكل سنوي في الرياض، حيث استطاعت الهيئة من خلال هذه المشاركة استقطاب العديد من الزوار والمسؤولين والأفراد والمختصين للتعريف بدور هيئة الإذاعة والتلفزيون والمعرض الذي تقيمه، بجانب الاطلاع على أحدث التقنيات في الصناعة الإعلامية والبحث عن الأساليب الجديدة التي تسهم في تقويم وتعزيز جودة المنتج الإعلامي المحلي.

وجرى خلال المعرض توقيع اتفاقية استراتيجية طويلة المدى بين الهيئة و المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية “عرب سات” بهدف تحقيق شمولية التغطية العالمية وتعزيز وصول القنوات الإعلامية السعودية إلى كلاً من القارة الأمريكية الشمالية، والقارة الأمريكية الجنوبية، وقارة آسيا، وإفريقيا.

وذكر رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي أن هذه المشاركة تعكس حرص الهيئة على متابعة كل ماهو جديد في عالم الإنتاج الإعلامي، حرصًا منها لمواكبة تشكل العالم اليوم، باعتبارها ضرورة للحفاظ على مكانة الوسيلة الإعلامية التقليدية وتحقيق أثرها.

الجدير بالذكر، أعلن فريق (فومكس) خلال المعرض فتح باب التسجيل للجهات الراغبة بالمشاركة في النسخة القادمة من المعرض، مشيرة أنها بدأت بالتخطيط المبكر لضمان تلبية احتياجات وتطلعات زوار المعرض.