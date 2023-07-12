خلال هذه الأيام سنشاهد عصفا للرياح وتنقسم إلى قسمين.. ما هما؟.. “خالد الزعاق” يوضح

قال “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية، إن أسباب عصف الريح خلال هذه الأيام يعود إلى أن الرياح تكون حارة (رياح سموم) خلال موسمي زدحة وجمرة القيظ ومدتهما 52 يومًا.

وأضاف خلال حديثه في فقرة “تقويم”، أن هذه الرياح تنقسم لقسمين هما: رياح ناهضة وأخرى دائمة على السواحل التهامية واليمن والقرن الأفريقي وتعمل على إثارة الغبار والأتربة العالقة طوال الصيف.

وأوضح أن الرياح الناهضة تبدأ مع شروق الشمس وتشتد حال الظهيرة ويترسب غبارها على الأشياء بعد غروب الشمس.