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خلال هذه الأيام سنشاهد عصفا للرياح وتنقسم إلى قسمين.. ما هما؟.. “خالد الزعاق” يوضح

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 12 يوليو 2023 - 9:43 صباحًا

قال “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية، إن أسباب عصف الريح خلال هذه الأيام يعود إلى أن الرياح تكون حارة (رياح سموم) خلال موسمي زدحة وجمرة القيظ ومدتهما 52 يومًا.

وأضاف خلال حديثه في فقرة “تقويم”، أن هذه الرياح تنقسم لقسمين هما: رياح ناهضة وأخرى دائمة على السواحل التهامية واليمن والقرن الأفريقي وتعمل على إثارة الغبار والأتربة العالقة طوال الصيف.

 

وأوضح أن الرياح الناهضة تبدأ مع شروق الشمس وتشتد حال الظهيرة ويترسب غبارها على الأشياء بعد غروب الشمس.

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 12 يوليو 2023 - 9:43 صباحًا
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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