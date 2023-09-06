خلال 120 يوماً.. إنجاز أعمال صيانة عقبة شعار بكوادرَ وطنية وتقنياتٍ حديثة

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أسهمت جهود الهيئة العامة للطرق في تنفيذ أعمال الصيانة والسلامة والتطوير على مدار الأربع أشهر الماضية، وذلك عبر عدد من الكوادر المتخصصة والتقنيات الحديثة، حيث عملت الهيئة وعلى مدار الـ120 يوم متواصلة، وعبر 570 موظفا من الكوادر البشرية، و190 معدة من التقنيات، على تنفيذ العديد من الأعمال لعقبة شعار، وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وعملت الهيئة على صيانة 34 كم منها 14 كم في العقبة و 20 كم في الطريق المفرد، كما تم العمل على إعادة تركيب فواصل الجسور بطول 220 متر، مع تغيير الحماية الحديدية وربط الجسور بالجدران الاستنادية، ومعالجة وإصلاح ودهان 11 نفق، وتركيب فواصل التمدد بطول 7000 متر داخل الأنفاق، وتركيب أنظمة إضاءات حديثة لتعزيز السلامة وتسهيل الحركة المرورية، وتركيب 800 لوحة تحذيرية وارشادية، ولرفع مستوى السلامة تم تركيب عواكس داخل الأنفاق وعلى الجدران الاستنادية بطول 14 كم، مع تركيب العلامات الأرضية “عيون القطط” بطول 34 كم.

وستستكمل عدد من الأعمال التطويرية على العقبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق عليها بما يضمن رفع مستوى السلامة والجودة عليها.