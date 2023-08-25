خلال 24 ساعة.. روسيا تعلن إسقاط 73 مسيرة أوكرانية

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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها أسقطت 73 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد ليلة من هجمات مكثفة بطائرات مسيرة ركزت على شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو.

فيما صدت القوات الأوكرانية مجددًا هجمات روسية على عدة قطاعات من خط المواجهة، في يوم استقلال أوكرانيا، بعد مرور 18 شهرًا على الحرب.

الحرب الروسية الأوكرانية

ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أمس الخميس، أن جرى تحديد كوبيانسك في شرقي البلاد وأفدييفكا شمالي مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا كأهداف للقصف.

وأشار التقرير إلى أن العديد من المدنيين قتلوا وأصيب آخرون في اليوم 547 من الحرب، وأن الروس شنوا هجمومًا بالقرب من مارينكا جنوب غرب دونيتسك، لكن كييف تمكنت من صدهم.

كما أفادت تقارير بأن المدفعية والقوات الجوية الروسية منتشرة على كل الجبهات.

أوكرانيا تهاجم أهدافًا مدنية

قال الجيش الروسي في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إن أوكرانيا حاولت مهاجمة أهداف مدنية على الأراضي الروسية بصاروخ معدل من طراز إس-200.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الصاروخ فوق منطقة كالوجا المتاخمة لموسكو.