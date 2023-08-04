خلال 3 عمليات في البحر المتوسط… تونس تنقذ 150 مهاجرا غير شرعي

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أعلن الحرس البحري التونسي،أمس الخميس، إنقاذ 150 مهاجرا غير شرعي عبروا السواحل الشرقية للبلاد، من جنسيات تونسية ودول أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال الحرس البحري التونسي إن وحداته تمكنت من إنقاذ المهاجرين على سواحل صفاقس والمهدية في 3 عمليات مختلفة وعلى بعد عدة أميال تم تجميعهم في خافرة بحرية.

وكشف في بيان أن “المهاجرين قاموا بالاستعصاء وتهديد الطاقم البحري بمحاولة الاعتداء عليه باستعمال آلات حادة”، وفق موقع “تونس الرقمية”.

وأضاف البيان أنه “تمت السيطرة على المجموعة بوصول التعزيز من جيش البحر والحرس البحري وإدخالهم إلى ميناء المهدية، ومباشرة قضية عدلية بعد التنسيق مع النيابة العمومية”.

وتشهد تونس تزايدا في معدلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا وخاصة نحو السواحل الإيطالية، لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية.

ونهاية يوليو، قال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، إن بلاده لديها 80 ألف مهاجر أفريقي من جنوب الصحراء.

ونقلت قناة “نسمة” عن الفقي، قوله إن “17 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء موجودون في مدينة صفاقس، مؤكدا أن 1057 مهاجرا أفريقيا غير نظامي غادروا تونس طوعا نحو بلدانهم”.