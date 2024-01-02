خلال 60 يوما.. فعاليات موسم الرياض تستقبل أكثر من 12 مليون زائر

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وصل عدد زوار فعاليات موسم الرياض منذ انطلاقه في أكتوبر الماضي أكثر من 12 مليون زائر في مختلف مناطقه التي تتميز كل واحدة منها بعدد من عناصر الإبهار وأدوات الترفيه التي تلبي احتياجات مختلف الزوار من العائلات والأفراد والأطفال.

وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي ( إكس ) أنه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وبالتعاون مع برنامج جودة الحياة وصل موسم الرياض لتحقيق 12 مليون زائر خلال 60 يوما، مؤكدا أن هذا الرقم كان هو المستهدف خلال كامل موسم الرياض، ولكنه تحقق في منتصف الموسم.

ومن خلال فعالياته التي جعلته الحدث الترفيهي الأكبر بالمنطقة، نجح موسم الرياض في استمالة الشغوفين بالترفيه وخياراته الاستثنائية، من خلال تنوع فعالياته، وتعدد تجاربه في الترفيه ومجالات الموضة والأزياء، إضافة إلى التقنية والاتصالات، والألعاب الإلكترونية، والعطور، والفنون التشكيلية والحرفية.

وقدم الموسم لزواره تجارب استثنائية عبر مناطقه المتنوعة، حيث مثلت كل منطقة نمطًا مميزًا يمنح زواره تجربة غير مسبوقة، إضافة إلى خيارات الاستمتاع بمجموعة من المقاهي والمطاعم ذات الطابع المحلي والعالمي.

ويُعد “موسم الرياض” أحد المناسبات السعودية الكبرى التي تؤسس لإحداث مفاهيم جديدة في عالم الترفيه، وجعل العاصمة الرياض الوجهة الأولى للباحثين عن التنوع الترفيهي العالمي على مستوى الفعاليات والمطاعم وغيرها من عناصر الترفيه التي يستهدفها الباحثين عن المتعة واستكشاف الخيارات الترفيهية المميزة.