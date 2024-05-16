خلل بتحديث “iOS 17.5” يعيد الصور المحذوفة

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تفاجأ بعض مستخدمي هواتف آيفون باستعادة الصور المحذوفة منذ سنوات دون تدخل منهم، بعد تثبيت تحديث iOS 17.5 الذي أطلقته آبل مؤخرًا.

وصدم المستخدمون بظهور الصور المحذوفة سابقًا على نحو مفاجئ في مكتبة الصور الخاصة بالمستخدمين، علمًا بأنه في بعض الحالات، ظهرت صور حُذفت من أجهزة المستخدمين قبل عدة سنوات، دون التأثير على الصور المحذوفة حديثًا، ووفقًا لما ذكره المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يوجد تفسير واضح للمشكلة في الوقت الحالي، كما لم تعلق آبل رسميًا على الأمر حتى الآن، وعدم وجود حل واضح لتلك المشكلة حتى الآن، إلا بإعادة حذف الصور غير المرغوب فيها عند ظهورها.

ورجح تقنيون أن تكون هذه المشكلة ناتجة عن خطأ في الفهرسة أو تلف مكتبة الصور أو مشكلة في المزامنة بين الأجهزة وiCloud، وقد يكون السبب أيضًا محاولة إصلاح خطأ في مزامنة الصور الذي حدث في iOS 17.3.

يذكر أن تطبيق الصور الخاص بآبل يحتفظ بالصور ومقاطع الفيديو المحذوفة في ألبوم خاص يُسمى “المحذوفة مؤخرًا” لمدة 30 يومًا، حتى يتمكن المستخدمون من استعادتها قبل انتهاء هذه المدة، وبعد ذلك، تُزال نهائيًا من الأجهزة، ولا يوجد خيار لاستعادتها من قِبل آبل.