خليجي 25 | تأهل البحرين وقطر .. ووداع الكويت والإمارات

المناطق_متابعات

اختتمت منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25” المقامة حاليًا في مدينة البصرة العراقية، بإقامة مباراتي المجموعة الثانية.

وتصدر منتخب البحرين المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب قطر بالمركز الثاني بـ4 نقاط، بينما ودع منتخبي الكويت محتلًا المركز الثالث بـ4 نقاط، بينما تذيل المجموعة الإمارات برصيد نقطة واحدة.

وتعادل المنتخب البحريني أمام نظيره الكويتي بهدف لمثله، حيث تقدم للأول اللاعب مهدي حميدان بالدقيقة 26، وتعادل شبيب الخالدي بالوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

كما تعادل قطر أمام الإمارات بهدف لمثله، حيث أحرز فابيو دي ليما الهدف الأول للأبيض بالدقيقة 77، قبل أن يتعادل تميم العبد الله بالدقيقة 88.

ومن المقرر أن يلعب منتخب البحرين أمام عمان صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما يواجه منتخب قطر نظيره العراق في دور النصف نهائي للبطولة يوم الإثنين المقبل.