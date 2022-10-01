خمسة أسباب شائعة لاحمرار العين.. تعرف عليها

إن العيون الحمراء غالبًا ما تشير إلى إجهاد أو تعب زائد، ولكن ظهور أعراض كالحكة أو الحرقان أو خروج بعض الإفرازات الصفراء المائية قد تشير إلى أن شيئًا خطيرًا يحدث ويستوجب منك الحذر.