خميس مشيط تنظم احتفالاً شعبياً بمناسبة عيد الفطر المبارك

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نظمت محافظة خميس مشيط بالشراكة مع بلدية المحافظة والغرفة التجارية الصناعية بأبها، مساء اليوم، احتفالاً شعبياً بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بمقر المركز الحضاري في محافظة خميس مشيط.

واشتمل الحفل على فقرات خطابية وفنون أدائية قدمها عدد من الفرق الشعبية المتوشحة باللبس التقليدي الخاص بالأجواء الاحتفالية، إضافةً إلى قصائد شعرية تعبر عن الاعتزاز بمنجزات هذا الوطن الكريم، وأوبريت غنائي تضمن عدة لوحات وطنية.

وأشار محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط في كلمته خلال الحفل، إلى أن الجميع في المنطقة عاشوا خلال شهر رمضان الفضيل أجواء إيجابية برزت فيها الروح السعودية التي جبلت على البذل والعطاء، من خلال مبادرة “أجاويد في نسختها الثانية “التي أطلقها وأشرف عليها سمو أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، حيث عمل آلاف المتطوعين على مستوى منطقة عسير على المبادرات والمشاريع التي تندرج تحت محاور المبادرة الأربعة ” العطاء” و” الوعي” و” القوة” و” التميز”.

من جهته، أكد رئيس بلدية خميس مشيط المهندس عوض القحطاني أن الفعالية حظيت بتفاعل كبير من جميع الجهات المعنية، بمشاركة فاعلة للقطاع الخاص .