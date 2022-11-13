خيارات المشجعين للوصول إلى ملاعب كأس العالم.. تعرف على التفاصيل

ويقع ملعب أحمد بن علي على مسافة 10 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة مترو الرفاع على الخط الأخضر، فيما يقع ملعب المدينة التعليمية على مسافة 10 دقائق مشيًا من محطة مترو المدينة التعليمية، على الخط الأخضر، أما ملعب خليفة الدولي فيبعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة مترو المدينة الرياضية، على الخط الذهبي، ويقع ملعب لوسيل على مسافة 15 دقيقة مشيًا من محطة مترو لوسيل، على الخط الأحمر، ويبعد ملعب 974 نفس المسافة تقريبًا عن محطة رأس بو عبود، على الخط الذهبي.