خيالة نسائية وهودج وسهام.. عروض تسبق شوط الأميرة نورة بمهرجان الإبل

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سبَق انطلاقَ شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، عروض وفعاليات مثّلها سيدات على ظهور الخيل والإبل، استعرضن خلالها بعض الفنون الشعبية.

وشهد العرض إطلاق خيالة السهام من على ظهور الخيل إعلامًا بانطلاق الشوط النسائي، تلاه قطيع من الإبل والخيول عليها مجموعة من السيدات في مظهر يحاكي الماضي من خلال هودج يحمل سيدة على ظهر جمل، حيث يُعد الهودج رمزًا لحياة البداوة عند العرب، ويسرد بعضًا من تفاصيل حياة سكان شبه الجزيرة العربية اليومية في العصور الماضية، كما يحاكي تاريخ الإبل في نقل النساء.

وشهد شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن النسائي تنافسًا كبيرًا بين 12 مشاركة تأهلن لمرحلة التحكيم النهائي لخطف المركز الأول وتوشيح الفردية الفائزة بهذا المركز بالوشاح البنفسجي.