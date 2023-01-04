خيركم وأوقاف الراجحي يدشنان النسخة الثالثة من اتلوها صح

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دشنت جمعية خيركم بجدة وأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي الإصدار الثالث من التطبيق القرآني العالمي اتلوها صح وذلك بمدينة الرياض.

وافتتح حفل التدشين بتلاوات لطلاب ترجوا من أكاديمية الشيخ الراجحي القرآنية من عدد من دول العالم ، بعدها استعرض رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي انجازات التطبيق خلال الثلاث أعوام الماضية والمتمثلة في استفادت أكثر من مليون و50 ألف شخص حول العالم من التطبيق لتصحيح تلاوته وتعليم كتاب الله على أيدي نخبة من القراء المجازين.

وفي ختام حديثه شكر المهندس حنفي ، أوقاف الشيخ محمد الراجحي على الدعم السخي على مدار الثلاثة أعوام لبرامج التعليم عن بعد والتي أثمرت مليون وثلاثمائة ألف مستفيد ومستفيدة من كافة التطبيقات وبرامج التعليم عن بعد والتي كانت تقدمها أكاديمية الراجحي للراغبين في تعلم القرآن تحت إشراف جمعية خيركم ، متمنياً استمرار هذا الخير العظيم الذي وصل أصقاع الأرض ، سائلاً المولى أن يكتبه في ميزان حسنات الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي – رحمه الله – وكافة أبنائه وأحفاده والقائمين على هذا المشروع المبارك.

وفي السياق نفسه عبر الرئيس التنفيذي لأوقاف الشيخ محمد الراجحي الأستاذ عبدالعزيز العنزي عن سعادته بهذه المنجزات التي قدمتها الأكاديمية ، مقدما شكره لخيركم إدارة وقادة ومشايخ ومنسوبين ، فيما بين أن هذا كله بفضل المولى عز وجل والذي وفق الجميع لخدمة كتابه الكريم ، سائلاً المولى أن يكتب الجميع في أهل الخيرية أهل الله وخاصته.