“خير الأيام” برنامج للطفل بالمسجد النبوي

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تنظم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي ممثلةً بالمكتبة النسائية برنامجاً للأطفال بعنوان “خير الأيام” وذلك خلال الفترة من 24 / 11 / 1445 هـ إلى 15 / 12 / 1445 هـ, بالمكتبة النسائية بالمسجد النبوي.

ويتناول البرنامج الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى توسيع مجال العناية بالطفل وثقافته, عرض مجموعة من كتب الأطفال عن أحكام الحج, وفضل عشر ذي الحجة, وعدد من الأنشطة المعدة في قالب تعليمي يناسب الأطفال واحتياجاتهم, والتي تتنقل ما بين الكتاب إلى العالم الرقمي، مروراً بالقصص المرويّة المقروءة والمسموعة، والألعاب، والمسابقات، والرسم , وتقديم الهدايا.