خيسوس: الهلال يتصاعد مستواه تدريجياً… ونملك فريقاً اعتاد على البطولات

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أكد مدرب نادي الهلال خورخي خيسوس أن فريقه “يمتلك الخبرة الكافية” من أجل الفوز في المباراة المقبلة ضد الشباب غدًا الأربعاء، ضمن مباراة نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

حيث قال خيسوس في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نادي الشباب “نحن الآن في نصف نهائي البطولة، بعد أن تطور الفريق مقارنة ببداية مشوارنا في المسابقة، وهدفنا الوصول كطرف أول للنهائي، نعلم قوة خط دفاع الشباب، الذي يملك لاعبين متميزين وتركيزنا حاليا ينصب نحو تطور فريقنا وتجاوز مباراة الغد”.

وأضاف خيسوس “نخوض مساء اليوم مراتنا الأخير وبالتالي سنحدد خلاله كافة قراراتنا التكتيكية والفنية ، وتطور نتائج الفريق في مراحل الحسم يدل على أن الفريق يتصاعد مستواه تدريجيا، ونملك فريقا اعتاد على البطولات والتواجد في مراحل حسمها”.

من جهته قال عبدالله الحمدان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال “نأمل أن نقدم مباراة تليق في الهلال والشباب، وهدفنا الوصول للنهائي وتحقيق البطولة، أمنية كل لاعب التواجد في مثل هذه المباريات القوية كونها مباراة ديربي محلي ونصف نهائي في البطولة العربية، وأسعى في مباراة الغد إلى مساعدة زملائي في الفريق والوصول للنهائي”.