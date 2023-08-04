خيسوس: مشاركة مالكوم أمام الاتحاد لا تزال غير مؤكدة

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أكد خورخي خيسوس مدرب الهلال أن مشاركة المهاجم البرازيلي الجديد مالكوم لا تزال غير مؤكدة أمام الغريم الاتحاد في قمة سعودية بدور الثمانية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم يوم السبت.

وجدد جيسوس مطالبته للنادي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لإكمال تشكيلته بعد ضم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي ولاعبي الوسط البرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون واندرارز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش من لاتسيو ومالكوم من زينيت سان بطرسبرغ الشهر الماضي.

حيث قال خيسوس في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية “سعداء بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، ونعلم أننا سنواجه فريقا قويا وستكون مباراة قوية وممتعة للجماهير”.

وأضاف خيسوس “نواجه فريق الاتحاد الذي يعيش مرحلة استقرار فني ويملك لاعبين جدد، ولكن نملك فريقا طموحا قادرًا على تحقيق البطولة”.

وعن مالكوم قال خيسوس “لا نستطيع حتى هذه اللحظة تأكيد مشاركة اللاعب “مالكوم”، في حال مشاركته سيكون إضافة مميزة الفريق، وفي حال عدم مشاركته لا نملك الخيارات الكبيرة للتغيير وسنشارك بنفس الأسلوب الذي شاركنا به في بداية البطولة “.

وتابع خيسوس “عبدالله الحمدان لاعب شاب وطموح ويضيف للفريق بشكل كبير كونه يلعب في خانتين بالهجوم، وفي المستقبل سيتطور بشكل كبير جدًا ويقدّم الفائدة للفريق ، و نحن في مرحلة تطور خلال هذه الفترة، ومن مباراة إلى مباراة نتطور ونعالج بعض المشاكل في الفريق ليس في الدفاع فقط وإنما بخطوط الفريق كافة، وبانتظار اكتمال العناصر الأجنبية القادمة لاكتمال الصفوف والوصول للمستوى الفني الذي نتطلع إليه “.