دأب على إكرام زوار المدينة المنورة منذ 4 عقود.. وفاة المسن السوري إسماعيل الزعيم

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نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ السوري “إسماعيل الزعيم” الملقب بـ “أبو السباع”، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 96 عاماً، تاركاً إرثاً من الكرم والعطاء امتد لأكثر من أربعة عقود في المدينة المنورة.

وانتقل “إسماعيل الزعيم” الذي ينحدر من مدينة حماة للإقامة في المملكة منذ أكثر من 50 عاماً، وعرف خلال إقامته في المدينة المنورة بعمله الخيري وتوزيعه الشاي والقهوة والحليب والتمر على الحجاج والمعتمرين بشكل مجاني كل يوم ودون ملل أو كلل وفق “تليفزيون سوريا”.

وكان الزعيم يجلس على كرسي بلاستيكي بالقرب من المسجد النبوي الشريف، واضعاً أمامه طاولة تحتوي على أطباق الحلوى والتمور بجانب الشاي والقهوة.

وفي العديد من المقابلات، أكد المسن السوري الملقب “أبو السباع” أن جميع ما يوزعه منذ 40 عاماً هو مجاني لوجه الله، من دون الحصول على أي مقابل مادي من أحد.