دارة الملك عبدالعزيز تستعرض أبرز المحطات التاريخية للتلفزيون السعودي

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استعرضت دارة الملك عبدالعزيز أبرز المحطات التاريخية التي مر بها التلفزيون في المملكة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، حيث كانت البداية عام 1374هـ (1955م) مع إطلاق أول خدمة تلفزيونية من محطة قاعدة مطار الظهران لموظفيها باللغة الإنجليزية.

وأوضحت الدارة، أن شركة أرامكو بالظهران بثت من محطتها عام 1377 هـ (1957م) برامج للعاملين لديها التقطها بعض السكان، فيما أعلن ولي العهد آنذاك الأمير فيصل بن عبدالعزيز عام 1382 هـ (1965م) عن دراسة الحكومة لإنشاء التلفزيون.

ولفتت إلى أنه في عام 1383 هـ (1963م) أقر مجلس الوزراء إنشاء مشروع التلفزيون السعودي على مرحلتين؛ الأولى محطتا إرسال في الرياض وجدة، كما وقع وزير الإعلام آنذاك جميل الحجيلان عام 1384هـ (1964م) مع سـلاح المهندسين الأمريكي لبناء المحطتين وأجهزة الإرسال.

ونوهت إلى أنه في عام 1385هـ (1965م) نجح البث التجريبي للمحطتين مع انطلاق برامج التلفزيون السعودي بمعدل 10 ساعات أسبوعياً، كما افتتح الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1386هـ (1966م) مبنى وزرة الإعلام ومبنى تلفزيون جدة.

وأشارت إلى أنه في عام 1387هـ (1967م) افتتح الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز محطة تلفزيون المدينة، وأما في عام 1388هـ (1968م) فقد افتتح وزير الداخلية آنذاك الأمير فهد بن عبدالعزيز محطة تلفزيون القصيم.

كما جرى في عام 1389هـ (1969م) افتتاح محطة تلفزيون الدمام من قبل ولي العهد الأمير خالد بن عبد العزيز، فيما حقق التلفزيون إنجازاً مهماً عام 1392هـ (1972م) بالنقل المباشر لمناسك الحج إلى العالم لأول مرة في تاريخه، بينما جرى في عام 1396هـ (1976م) تحويل البث من الأبيض والأسود إلى البث الملون الدائم متزامناً مع عيد الفطر واليوم الوطني.