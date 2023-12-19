دار أوبرا من النخيل والطين.. تعرف على تفاصيل مشروع “أوبرا الدرعية”

استعرضت قناة “العربية” تفاصيل الإعلان عن إنشاء “أوبرا الدرعية” والتي ستكون رافدا للحالة الفنية السعودية، فضلا عن إغنائها لخيارات السياحة وتعزيزها.

وذكرت أن “أوبرا الدرعية” تضم مسرحا “أوبرالي” يتسع لـ 2000 مقعد، إضافة إلى مسرحين آخرين متعددي الأغراض يتسعان لـ 450 مقعد.

وبينت أنها تضم مسرحا مغطى على السطح يتسع لـ 450 مقعدا إضافيا.

وأفادت بأن مجلة “ديزين” البريطانية لفتت إلى الثقافة النجدية مع التصاميم الخاصة بالدار، والذي يتوقع اكتمال صورته النهائية بحلول 2028.

وأوضحت أن المساحة الكلية للمشروع تبلغ 45 ألف متر.

وأشارت إلى أن المجلة أوضحت أن أوبرا الدرعية ستضم مجموعة من المباني ذات الوجهات المزخرفة من النخيل والطين، فضلا عن مقهى ومحال تجارية، وحدائق عامة ومساحات خارجية مظللة.